Alcanena aposta em parque empresarial

Câmara de Alcanena assinou um acordo estratégico que pode abrir caminho a 500 milhões de euros de investimento, numa aposta que cruza regeneração urbana, energia limpa e expansão industrial.

A Câmara de Alcanena quer pôr o concelho no mapa dos grandes investidores e já deu mais um passo nessa estratégia com a assinatura de um acordo de cooperação que pode abrir caminho a um investimento estimado em 500 milhões de euros. O objectivo passa por conjugar regeneração urbana, energia limpa e dinamização industrial, numa aposta que pretende criar emprego qualificado e fixar população jovem no território. O protocolo foi celebrado com a GIIA Portugal, representante da Aliança Global de Investimento e Indústria, e enquadra-se na estratégia municipal de captação de investimento e valorização económica do concelho. Para o presidente da câmara, Rui Anastácio, trata-se de “um bom sinal”, embora sublinhe que ainda está em causa “um plano de intenções”, sem garantias fechadas. Ainda assim, considera que o acordo resulta do trabalho de promoção internacional que o município tem vindo a desenvolver para colocar Alcanena e o futuro parque empresarial no radar de grandes grupos económicos.

Uma das peças centrais desta ambição é o parque empresarial de Alcanena, situado junto ao nó da A1 com a A23, numa localização que a autarquia considera privilegiada. Com 140 hectares e 56 lotes, o espaço já viu adjudicada a primeira fase de infra-estruturas, num investimento de 6,3 milhões de euros, abrangendo 12 lotes. Estão previstas obras de arruamentos, estacionamento, saneamento doméstico e industrial, redes de água, drenagem pluvial, electricidade e gás.