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Edição de 2026.04.09 1ª página Economia Chamusca aposta no solar com curso ...

Chamusca aposta no solar com curso gratuito de montagem de painéis

Município da Chamusca vai promover, durante o mês de Maio, um curso gratuito de “Montagem de Painéis Solares”, numa iniciativa que pretende reforçar a qualificação profissional, criar emprego e ajudar a fixar população.

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O município da Chamusca, em parceria com a Fábrica do Empreendedor, vai dinamizar durante o mês de Maio o curso “Montagem de Painéis Solares”, que decorre no Centro de Apoio a Empresas. A formação, gratuita, insere-se numa estratégia de qualificação de recursos humanos e de criação de novas oportunidades ligadas ao sector das energias renováveis. Com uma carga horária total de 50 horas, o curso decorre em horário pós-laboral, entre as 18h00 e as 22h00, permitindo a participação de quem já se encontra no mercado de trabalho ou procura reconversão profissional. A formação será ministrada pela ISQ Academy e dinamizada pela Endesa.
A iniciativa integra o plano global de formação da Endesa e surge com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento social e económico da região, promovendo a criação de emprego e a fixação da população na área abrangida pelo Projecto de Transição Justa do Pego, uma zona particularmente afectada pelo encerramento da central termoeléctrica. Segundo o município, esta acção realiza-se no âmbito do protocolo estabelecido entre a autarquia e a Fábrica do Empreendedor, reforçando o compromisso da Câmara da Chamusca com a valorização profissional, a capacitação da população e o aproveitamento das oportunidades associadas à transição energética.

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