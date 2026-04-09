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Edição de 2026.04.09 1ª página Economia Criada a Zona Livre Tecnológica de ...

Criada a Zona Livre Tecnológica de Abrantes para as Energias Renováveis

Segundo a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a publicação da Portaria representa um passo decisivo na consolidação daquele território.

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Foi publicada em Diário da República, no dia 24 de Março, a Portaria que aprova e define os requisitos da Zona Livre Tecnológica (ZLT) de Energias Renováveis de Abrantes.
A ZLT de Abrantes constitui-se como um espaço dedicado à investigação, desenvolvimento, demonstração e teste, em ambiente real, de tecnologias, produtos, serviços, processos e modelos inovadores ligados à produção, armazenamento e auto-consumo de energia a partir de fontes renováveis, no contexto da transição energética e do processo de descarbonização associado ao antigo complexo termo-eléctrico do Pego.
Segundo a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a publicação da Portaria, representa um passo decisivo na consolidação daquele território no domínio da inovação energética e da transição justa, criando condições para atrair projectos, talento, investimento, conhecimento e novas parcerias, com impacto directo no reforço da competitividade regional.

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