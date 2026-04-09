Manter espaços verdes em VFX vai custar este ano mais de oito milhões de euros
Município de Vila Franca de Xira vai lançar procedimento de contratação de serviços de limpeza e manutenção dos espaços verdes nas diferentes freguesias e por esse serviço vai pagar mais de oito milhões de euros.
Para conseguir manter em boas condições os mais de três milhões de metros quadrados de espaços verdes municipais ao seu cuidado, a Câmara de Vila Franca de Xira vai lançar um procedimento concursal para contratar serviços de limpeza e manutenção dos espaços verdes, que custará oito milhões e meio de euros.
A proposta foi aprovada em reunião de câmara apesar dos reparos da oposição, em particular da CDU, que voltou a manifestar a opinião de que estes serviços deveriam ser assegurados por funcionários do próprio município, ao invés de se recorrer a empresas privadas. O objectivo do procedimento é assegurar a conservação e manutenção dos espaços públicos sob gestão directa da autarquia. Segundo a proposta, a intervenção será organizada em 10 lotes, abrangendo diversas freguesias do concelho, estabelecimentos de ensino e unidades de saúde.
O valor base do procedimento foi definido tendo em conta contratos anteriores, aos quais foram acrescentados novos espaços públicos para manutenção e desmatação. Foi ainda considerado um aumento proporcional de 30% no preço unitário, relacionado com custos associados a recursos humanos, combustíveis, maquinaria, consumíveis e à actualização do salário mínimo, bem como ao contexto da inflação. A previsão é de que os contratos relativos a cada lote tenham início em Julho deste ano, após a emissão do visto do Tribunal de Contas, e cada contrato terá uma duração de 36 meses ou até ao esgotamento do valor contratual.