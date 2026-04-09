Mercadona lança amêndoas originais para o mercado português

A Mercadona integrou no seu sortido de Páscoa um produto inovador que junta amêndoa, chocolate e as famosas bolachas Cookies & Cream, com o objectivo de oferecer aos seus “Chefes” (como a empresa denomina o cliente) um produto diferenciador no mercado, desenvolvido segundo o seu Modelo de Coinovação. “As amêndoas de Páscoa são produtos típicos desta altura, e um exemplo de adaptação local ao mercado português, uma vez que em Espanha, onde a Mercadona tem a sua origem, não existe o consumo deste produto. Assim, tínhamos como objectivo inovar e surpreender com um sabor diferenciador, num mercado que acaba por ser mais tradicional”, afirma Diogo Barbosa, Especialista de Categoria de Chocolates da Mercadona.