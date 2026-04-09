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Edição de 2026.04.09 1ª página Economia PCP quer esclarecimentos do Governo ...

PCP quer esclarecimentos do Governo sobre demolição da central do Pego

Segurança da operação, descontaminação dos solos, venda de equipamentos e futuro dos terrenos libertados estão entre as dúvidas levantadas pelos comunistas.

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O PCP questionou o Governo sobre a demolição da antiga central termoeléctrica do Pego, em Abrantes, exigindo esclarecimentos sobre a segurança da operação, os impactos ambientais e o destino dos terrenos onde funcionou durante décadas a última central a carvão do país. Num requerimento dirigido à ministra do Ambiente e Energia, o deputado Alfredo Maia quer saber que garantias existem relativamente à intervenção em curso, ao tratamento dos solos e dos materiais removidos e à eventual utilização futura da área para novos projectos energéticos.
A demolição foi anunciada pela Tejo Energia em Fevereiro e arrancou este mês, devendo prolongar-se durante três anos. Segundo a empresa, a operação visa repor os terrenos “às suas condições de base”, com devolução em segurança e em conformidade ambiental. A fase final inclui a demolição com explosivos controlados das torres de refrigeração, com 116 metros de altura, e da chaminé principal, com 225 metros. No documento enviado à Assembleia da República, o PCP entende que a comunicação sobre esta operação deveria ter sido assegurada por uma entidade pública, dada a relevância histórica da central no Sistema Eléctrico Nacional. Os comunistas sublinham ainda que a intervenção decorre numa zona sensível, onde continua em funcionamento a central de ciclo combinado a gás natural do Pego.
Entre as perguntas colocadas está a possibilidade de a reabilitação dos solos permitir devolver os terrenos à sua condição rústica original. O partido quer também saber se a Tejo Energia poderá obter receitas com a venda internacional de equipamentos removidos, como os grupos turboalternadores. Outra das questões prende-se com o futuro dos cerca de 290 hectares que ficarão disponíveis após a recuperação ambiental. O PCP pergunta se esses terrenos poderão vir a acolher projectos de energia solar fotovoltaica, armazenamento de energia ou produção de hidrogénio verde. No mesmo requerimento, Alfredo Maia pede ainda esclarecimentos sobre o “Cluster do Pego”, promovido pela Endesa, criticando o facto de a avaliação de impacto ambiental estar a ser feita de forma fraccionada, através de vários procedimentos separados. O PCP considera que essa opção pode desvalorizar o impacto cumulativo do projecto no território.

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