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Edição de 2026.04.09 1ª página Economia Túberas levam participantes ao terr ...
Túberas levam participantes ao terreno no Encontro de Primavera em Coruche
Na sessão foram abordadas as boas práticas na apanha de túberas - foto DR

Túberas levam participantes ao terreno no Encontro de Primavera em Coruche

A iniciativa reuniu investigadores, técnicos e curiosos em torno de um recurso natural pouco visível, mas de grande relevância ecológica.

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O Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, acolheu a 21 de Março mais uma edição do Encontro de Primavera, dedicada ao tema “As Túberas e o Montado”, no âmbito da EEC PROVERE Montado de Sobro e Cortiça, reunindo participantes interessados em aprofundar conhecimentos sobre estes fungos subterrâneos e a sua relação com os ecossistemas do montado.
O programa teve início com uma sessão levada a cabo por Nuno Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Coruche, seguindo-se a exibição do filme “Vozes do Montado” e uma sessão técnica conduzida pela professora doutora Celeste Santos Silva, do Departamento de Biologia da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora.
Durante a sessão foram abordadas boas práticas na colheita e acondicionamento de túberas, sendo sublinhada a importância da preservação destes recursos naturais e do equilíbrio ecológico do montado. A iniciativa terminou com uma saída de campo à Quinta Grande, onde os participantes observaram no terreno o processo de recolha de túberas, num momento que conjugou partilha de conhecimento científico e experiência prática, com a colaboração de Cristalino Friezas e Nuno Ferreira.

Túberas levam participantes ao terreno no Encontro de Primavera em Coruche

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