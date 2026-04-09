Turismo Alentejo e Ribatejo foi o que mais cresceu em dormidas
Assembleia-Geral da Entidade Regional de Turismo aprovou relatórios de actividades e contas por unanimidade e com votos de louvor dos associados.
A Assembleia-Geral do Turismo do Alentejo e Ribatejo aprovou relatórios de actividades e contas na reunião de 25 de Março, que decorreu em Alcácer do Sal. Decisões por unanimidade e com votos de Louvor dos Associados.
Na apresentação das actividades desenvolvidas, o presidente daquela Entidade Regional de Turismo, José Santos, afirmou que 2025 foi um ano de grande visibilidade para o Alentejo e Ribatejo, com a captação de importantes eventos e iniciativas, tendo destacado a Gala dos Sois da Repsol em Santarém e a Cidade Europeia do Vinho, no Baixo Alentejo.
Acrescentou também a estruturação de novos produtos, como o ‘Weding Destination’ ou a Rede de Hotéis Literários, o nono impulso dado às Estações Náuticas e ao Enoturismo, colocando o PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos) em marcha e rematou a intervenção com a frase. “Praticamente tudo aquilo que poderíamos trazer para o Destino, fizemo-lo”.
O Alentejo/Ribatejo foi a região turística do país que mais cresceu em dormidas no ano de 2025, quase seis por cento e logo a seguir à Madeira, o destino que registou a maior subida nos proveitos. Nos mercados internacionais obteve a melhor progressão percentual, com um acréscimo de 5%. A região alcançou ainda a estadia média de duas noites.