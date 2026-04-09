Aluguer de 40 viaturas custa um milhão à Câmara de Santarém neste mandato

Executivo da Câmara de Santarém aprovou proposta de aluguer operacional de quarenta automóveis para servirem a frota municipal nos próximos quatro anos. Uma decisão que contou com o voto contra da oposição socialista.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou um novo contrato de aluguer de automóveis para o município, para vigorar no actual mandato, que prevê a disponibilização de 40 viaturas de várias características, a maior parte delas eléctricas ou híbridas. Ao todo, o contrato é de um milhão e 41 mil euros, e a decisão, aprovada pelos eleitos do PSD e do Chega, contou com o voto contra dos três vereadores do PS presentes na reunião de 30 de Março, onde foi aprovada a ratificação da proposta. Esse, aliás, foi o único ponto em que a oposição socialista votou contra. “Somos contra este tipo de operação e entendemos que comprar é melhor e mais barato para a câmara”, justificou posteriormente o vereador Pedro Ribeiro nas redes sociais.

O assunto já tinha dado discussão numa reunião de câmara em Janeiro. Depois do vice-presidente Emanuel Campos (PSD) ter apresentado o tema, referindo que o actual contrato estava perto do final e que o novo contrato conjuga inovação, sustentabilidade e racionalidade económica, o vereador socialista Paulo Caetano criticou a opção e defendeu que o município ficava melhor servido com recurso ao leasing, permitindo que no final as viaturas ficassem para a autarquia. O autarca do PS disse que seria interessante que fosse feito um estudo comparativo entre o que se gasta com o aluguer operacional e o que se gastaria com o leasing. O presidente João Leite (PSD) entrou no debate para afirmar que se trata de uma opção de gestão que vem sendo seguida há vários mandatos, vincando que foi eleito pela população para gerir o município e tomar decisões. O objectivo é ter sempre uma frota renovada e pouco onerosa em manutenção, não fechando as portas à aquisição de alguns dos veículos no final de cada contrato de aluguer, como vai acontecer agora com uma dúzia de viaturas que se encontram em boas condições.