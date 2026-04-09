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Edição de 2026.04.09 1ª página Economia Concurso para supressão de passagen ...

Concurso para supressão de passagens de nível em Santarém e Cartaxo tem concorrentes

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O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), congratulou-se por ter havido várias empresas a concorrer ao concurso público para supressão de passagens de nível na Linha do Norte, no concelho de Santarém, que vão ser substituídas por passagens desniveladas. O autarca deu essa informação nas redes sociais.
Em causa está a eliminação de passagens de nível na Ribeira de Santarém, Peso, Nossa Senhora da Guia, Vale de Figueira e Vale de Santarém, e também a de Santana, no concelho do Cartaxo, que representam um investimento total superior a 50 milhões de euros por parte da empresa pública Infraestruturas de Portugal. O autarca diz que este é “um sinal claro da importância de continuarmos focados em mobilizar investimento público nacional para Santarém, defendendo projectos estruturantes que reforcem a segurança, a mobilidade e o desenvolvimento do nosso concelho”, disse.

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