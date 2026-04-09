Ferreira do Zêzere ganha nova Loja do Cidadão no coração da vila

Obras da futura Loja do Cidadão de Ferreira do Zêzere arrancam no centro da vila com a promessa de concentrar vários serviços públicos num único espaço, num investimento de 700 mil euros financiado maioritariamente pelo PRR.

As obras da futura Loja do Cidadão de Ferreira do Zêzere arrancaram na segunda-feira, 30 de Março, no centro da vila, num investimento de cerca de 700 mil euros, dos quais 550 mil são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O novo espaço vai nascer no antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos e concentrar vários serviços públicos num único local, numa aposta do município para travar a perda de respostas no interior. A empreitada entra agora no terreno com a instalação do estaleiro, depois de o auto de consignação ter sido assinado, e tem um prazo de execução previsto de 120 dias.

A nova infraestrutura vai reunir no mesmo edifício serviços como a Autoridade Tributária e Aduaneira, a Segurança Social, o Balcão Único do Município e o Espaço do Cidadão, permitindo aos munícipes tratar de vários assuntos num só local e com maior proximidade. O presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, sublinha que o objectivo da candidatura foi garantir a manutenção de serviços no concelho, reforçar a capacidade de resposta e simplificar procedimentos administrativos. Para o autarca, a proximidade e a simplificação são factores decisivos para melhorar a qualidade de vida da população.

A intervenção prevê também a requalificação de um edifício emblemático da vila, devolvendo-lhe utilidade pública e nova centralidade. Segundo o município, a Loja do Cidadão foi pensada de acordo com os mais recentes padrões de modernização administrativa, com especial enfoque no conforto, acessibilidade e eficiência do atendimento. Bruno Gomes considera que o investimento assume particular importância num território do interior, onde se tem assistido à perda gradual de serviços públicos, defendendo que este tipo de equipamentos contribui para a fixação de população e para a valorização do concelho. A autarquia anunciou ainda a assinatura de outra empreitada considerada estruturante: a construção de um Centro de Ocupação Juvenil na Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro, destinado a actividades e projectos dirigidos aos jovens do concelho.