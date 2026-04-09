Nova via para ligar Estrada do Mata-Burros e Quinta da Marquesa

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade a criação de uma nova via rodoviária a ligar a Estrada do Mata-Burros e a Quinta da Marquesa, na zona nascente da vila de Azambuja. Actualmente a ligação faz-se através de um caminho de terra batida, com forte inclinação e condições de circulação muito precárias, o que, segundo a proposta, limita a mobilidade, coloca em causa a segurança e dificulta o acesso de veículos de emergência.

A aprovação da proposta, apresentada pelos vereadores do PSD, determina o início do procedimento para a elaboração do projecto de execução da nova via, incluindo o estudo técnico do traçado, soluções de estabilização, drenagem, pavimentação e sinalização, bem como a respectiva estimativa orçamental e cronograma de execução. A nova via permitirá criar uma ligação mais eficaz entre a zona nascente da vila de Azambuja, a sua zona norte e o acesso aos Casais dos Quatro Olhos, Casais do Farol, Casais de Vale Fornos, Vale Espingardeiro e Vale do Paraíso, encurtando percursos, reforçando a segurança rodoviária e melhorando significativamente a mobilidade das populações.

Fica ainda definido que a intervenção deverá ser incluída no Orçamento Municipal para 2027 e nos Planos Plurianuais de Investimento, garantindo o enquadramento financeiro necessário à sua concretização. Segundo o vice-presidente há uma parcela daquele caminho que não pertence ao município pelo que terão de ser encetadas avaliações e feita proposta de compra ao seu proprietário.