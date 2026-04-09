Benavente reactiva gabinete de apoio às associações

A Câmara de Benavente aprovou, na mais recente reunião do executivo, a reactivação do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo (GAMA), estrutura que se encontrava inactiva, e a nomeação da funcionária Lubélia Serrão Prates como coordenadora. Segundo o vice-presidente do município, Paulo Abreu (PSD), o gabinete terá como principal função servir de ponte entre as associações e a autarquia, disponibilizando apoio em diversas áreas e com horários ajustados à realidade dos dirigentes associativos. “Estará disponível com agendamento” e pretende “dar mais ferramentas às associações e aos dirigentes”, explica.

Do lado do Chega, Paulo Cardoso manifesta satisfação pela reactivação de um gabinete que constava no programa eleitoral do partido, sublinhando a importância de acelerar a resolução de problemas através das associações. Já Frederico Colaço Antunes, vereador do Chega com pelouros, considera que o GAMA foi “abandonado ao longo dos anos” e defende que o associativismo necessita não apenas de apoio pontual, mas também de “visão estratégica, consolidação e crescimento”.

O vereador Hélio Coutinho (CDU), que integrou o anterior mandato, concordou com a reactivação, recordando, contudo, que a perda de impacto do gabinete ocorreu por falta de utilização por parte das colectividades. Ainda assim, assegurou que o apoio nunca deixou de existir, tendo sido canalizado através do gabinete de apoio ao presidente.

Também o vereador Pedro Gameiro (PS) considera a medida “extremamente importante”, mas defende que deve ser acompanhada por um processo de digitalização. O vereador propôs a criação de uma plataforma onde as associações possam gerir planos de actividades, obrigações e pedidos de apoio, garantindo maior transparência e eficiência.