uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.09 1ª página Política Movimento “Nova Distrital” surge pa ...
Movimento “Nova Distrital” surge para pôr ordem na distrital de Santarém do Chega
José Luís Albuquerque encabeça o Movimento Nova Distrital para conquistar a distrital do Chega de Santarém onde foi vice-presidente - foto DR

Movimento “Nova Distrital” surge para pôr ordem na distrital de Santarém do Chega

José Luís Albuquerque, antigo vice-presidente da distrital, candidato à Câmara de Alpiarça em 2021, é o rosto do movimento que diz querer restaurar a união interna e recuperar militantes que se afastaram nos últimos anos.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um grupo de militantes da Distrital de Santarém do Chega anunciou o apoio ao movimento “Nova Distrital”, que propõe José Luís Albuquerque como candidato à presidência da estrutura. Os apoiantes defendem que a iniciativa surge como resposta ao que descrevem como um clima de instabilidade e afastamento entre a direcção distrital e as bases do partido.
José Luís Albuquerque, antigo vice‑presidente da distrital, afirma que a sua demissão anterior resultou de divergências com práticas que considera autoritárias. O candidato sublinha que pretende contribuir para restaurar a união interna e recuperar militantes que se afastaram nos últimos anos. O movimento critica a actual Comissão Política Distrital, apontando processos disciplinares, exonerações de concelhias e abandono das estruturas locais como factores que, segundo os militantes, contribuíram para o isolamento político da distrital. A candidatura defende uma gestão mais aberta, assente no diálogo e na participação das bases.
Entre as prioridades apresentadas estão o reforço do apoio aos autarcas e representantes locais, a reaproximação aos militantes e a rejeição do que classificam como práticas de “continuísmo” dentro da estrutura. A candidatura de Albuquerque destaca ainda que pretende travar a saída de eleitos e devolver estabilidade ao distrito, num contexto em que várias notícias recentes têm dado conta de tensões internas e críticas à actual liderança.
José Luís Albuquerque foi o cabeça-de-lista do Chega à Câmara Municipal de Alpiarça em 2021, é licenciado em Engenharia Informática e empresário. Na sua juventude foi dirigente da JSD em Lisboa, concelho de onde é natural. Desfiliou-se do PSD em 2004.

Movimento “Nova Distrital” surge para pôr ordem na distrital de Santarém do Chega

Mais Notícias

    A carregar...