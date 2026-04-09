Movimento “Nova Distrital” surge para pôr ordem na distrital de Santarém do Chega

José Luís Albuquerque, antigo vice-presidente da distrital, candidato à Câmara de Alpiarça em 2021, é o rosto do movimento que diz querer restaurar a união interna e recuperar militantes que se afastaram nos últimos anos.

Um grupo de militantes da Distrital de Santarém do Chega anunciou o apoio ao movimento “Nova Distrital”, que propõe José Luís Albuquerque como candidato à presidência da estrutura. Os apoiantes defendem que a iniciativa surge como resposta ao que descrevem como um clima de instabilidade e afastamento entre a direcção distrital e as bases do partido.

José Luís Albuquerque, antigo vice‑presidente da distrital, afirma que a sua demissão anterior resultou de divergências com práticas que considera autoritárias. O candidato sublinha que pretende contribuir para restaurar a união interna e recuperar militantes que se afastaram nos últimos anos. O movimento critica a actual Comissão Política Distrital, apontando processos disciplinares, exonerações de concelhias e abandono das estruturas locais como factores que, segundo os militantes, contribuíram para o isolamento político da distrital. A candidatura defende uma gestão mais aberta, assente no diálogo e na participação das bases.

Entre as prioridades apresentadas estão o reforço do apoio aos autarcas e representantes locais, a reaproximação aos militantes e a rejeição do que classificam como práticas de “continuísmo” dentro da estrutura. A candidatura de Albuquerque destaca ainda que pretende travar a saída de eleitos e devolver estabilidade ao distrito, num contexto em que várias notícias recentes têm dado conta de tensões internas e críticas à actual liderança.

José Luís Albuquerque foi o cabeça-de-lista do Chega à Câmara Municipal de Alpiarça em 2021, é licenciado em Engenharia Informática e empresário. Na sua juventude foi dirigente da JSD em Lisboa, concelho de onde é natural. Desfiliou-se do PSD em 2004.