uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.09 1ª página Política Norte pressiona Infraestruturas de ...

Norte pressiona Infraestruturas de Portugal enquanto Lezíria e Médio Tejo marcam passo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A audição da Infraestruturas de Portugal (IP) na Comissão Parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, realizada na terça‑feira, 31 de Março, voltou a evidenciar o peso político do Norte nas prioridades da empresa pública. A linha de alta velocidade, a nova ponte sobre o rio Tâmega, no Marco de Canaveses, e a Linha do Vale do Sousa dominaram a sessão. Enquanto isso falta fazer mais pressão sobre investimentos há muito reivindicados na Lezíria do Tejo e no Médio Tejo.
Enquanto autarcas e deputados do Norte reforçam a pressão para a construção de uma nova travessia sobre o Tâmega — tema que continuará em audições sucessivas com quatro câmaras municipais já esta quarta‑feira —, projectos estruturantes para o interior do Ribatejo continuam a marcar passo. A nova ponte sobre o Tejo na zona de Abrantes, a travessia entre Chamusca e Golegã e o avanço do IC3 permanecem sem calendário, sem financiamento definido e sem presença nas prioridades imediatas da IP.
Autarcas da região têm alertado que a ausência de investimento em ligações rodoviárias e travessias sobre o Tejo está a comprometer a competitividade do território, afectando empresas, mobilidade laboral e a capacidade de atrair investimento. A situação contrasta com o ritmo político do Norte, onde a reivindicação da nova ponte sobre o Tâmega mobilizou partidos e municípios, levando a Comissão a agendar quatro audições consecutivas com as câmaras de Marco de Canaveses, Baião, Resende e Cinfães. No Ribatejo, apesar das promessas repetidas ao longo de vários governos, a travessia da Chamusca continua sem sair do papel e o IC3 permanece num limbo técnico e político.
A audição da IP deixou assim mais uma vez a sensação de que a Lezíria e o Médio Tejo continuam fora do radar das grandes decisões de investimento, enquanto outras regiões conseguem impor o seu peso político e acelerar obras que consideram prioritárias.

Mais Notícias

    A carregar...