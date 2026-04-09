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Edição de 2026.04.09 1ª página Política Apoio a associação que desenvolve p ...

Apoio a associação que desenvolve projecto social em Vale de Estacas

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O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro extraordinário no valor total de 6.920 euros, ao Lar Evangélico Nova Esperança, na qualidade de entidade promotora do Projecto Agir+, no bairro de Vale de Estacas. Desse montante, 4.920 euros destinam-se à realização de obras a fiscalizar pelos serviços municipais e o restante para aquisição de desumidificadores e eventuais obras de manutenção das instalações. Conforme se lê na proposta presente a reunião de câmara, o Projecto Agir+ desenvolve uma intervenção dirigida a crianças, jovens e respectivas famílias em situação de vulnerabilidade, visando apoiar e contribuir para o aumento das competências sociais, educacionais e profissionais dessa população. É um projecto financiado pelo Programa Escolhas, desenvolvido desde 2016 pelo Lar Evangélico Nova Esperança, que tem contado com a colaboração da Câmara de Santarém. Um dos compromissos assumidos pelo município passa pela cedência de instalações para funcionamento das actividades do projecto no Bairro de Vale de Estacas, em Santarém.

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