Cafetaria do miradouro de São Bento em Santarém vai a hasta pública para reabrir

A Câmara de Santarém vai realizar uma hasta pública no dia 20 de Abril, às 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, visando o arrendamento para exploração comercial da cafetaria e restaurante, no miradouro de São Bento, em Santarém. O valor base do procedimento é de 250 euros mensais, anunciou o município.

Os interessados podem entregar propostas até às 16h30 do dia 17 de Abril, no Departamento Financeiro/Núcleo de Património do Município de Santarém, no Ex-Edifício da E Redes, na Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém, em Santarém, onde o programa do procedimento e o caderno de encargos estão disponíveis para consulta.

Recorde-se que, no final do ano passado, a Câmara de Santarém recuperou a posse sobre a cafetaria do Jardim de São Bento, nas proximidades da Escola Secundária Sá da Bandeira, que durante anos esteve cedida em direito de superfície a um privado. Ao longo das últimas duas décadas o estabelecimento funcionou intermitentemente, tendo sido explorado por diversas gerências. Está encerrado há algum tempo e foi alvo de vandalismo, encontrando-se entaipado.

“Depois de décadas marcadas por uma má decisão que entregou o direito de superfície por 50 anos a um privado, conseguimos finalmente recuperar a titularidade deste imóvel que é tão especial para todos nós. Agora temos a oportunidade de devolver este miradouro à cidade: um espaço público bonito, acolhedor e digno, onde as famílias de Santarém e os nossos visitantes possam desfrutar de uma vista verdadeiramente magnífica”, referiu na altura o presidente do município, João Leite.