Carvoeiro concentra queixas e promessas na Câmara de Mação

As obras no Carvoeiro dominaram a última reunião da Câmara de Mação, com o vereador José Almeida (PSD) a pressionar o executivo sobre intervenções no campo de futebol, na praia fluvial e no cemitério da localidade. Em resposta, o presidente José Fernando Martins admitiu constrangimentos, explicou prioridades e deixou garantias de apoio, ainda que sem calendário fechado para todas as intervenções.

No caso do campo de futebol, o autarca explicou que a obra exige planeamento prévio e avaliação técnica, uma vez que há utilizadores a considerar insuficientes as actuais dimensões do recinto. Segundo disse, os serviços municipais tinham agendada para o dia seguinte à reunião uma visita ao local para estudar a possibilidade de alargamento do espaço. Já na praia fluvial do Carvoeiro, a intenção inicial passava pela renovação do bar e de outras estruturas de apoio. No entanto, os estragos causados pelas tempestades recentes, nomeadamente com a queda de árvores, obrigaram a alterar prioridades e a concentrar esforços na limpeza e desobstrução da zona. José Martins assegurou que serão feitas as intervenções necessárias para garantir o funcionamento da praia durante o verão, mas admitiu que a obra no bar deverá ficar adiada para o próximo ano.

Em relação ao cemitério, apontado pelo vereador social-democrata como uma das intervenções mais urgentes no concelho, o presidente lembrou que a competência é da junta de freguesia e não da câmara municipal. Ainda assim, mostrou abertura para colaborar na requalificação do espaço, adiantando que na semana seguinte seria apresentado um projecto de redesenho. Na reunião foi ainda lançada a proposta de criação de uma zona industrial no Carvoeiro. José Almeida defendeu que a freguesia poderia beneficiar dessa infra-estrutura e disse existir já um espaço identificado pela junta e pela população. O presidente respondeu que desconhece, para já, qualquer empresa interessada em instalar-se no local, mas admitiu que, surgindo essa intenção, a solução poderá ser encontrada com rapidez.