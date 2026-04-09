Rio Maior apoia Clube de Caçadores com mais de 11 mil euros

A Câmara Municipal de Rio Maior atribuiu um apoio financeiro de 11.614 euros ao Clube de Caçadores do concelho com o objectivo de reforçar as condições para a prática desportiva de tiro. O subsídio é destinado à aquisição de máquinas de lançamento de pratos para instalação na sede do clube.

A decisão foi aprovada em reunião do executivo, realizada no dia 13 de Março, tendo o apoio sido entregue pelo presidente da autarquia, Filipe Santana Dias, e pelos vereadores Lopes Candoso e Miguel Santos.