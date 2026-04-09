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Edição de 2026.04.09 1ª página Política Vários militantes ribatejanos na Co ...

Vários militantes ribatejanos na Comissão Nacional do PS

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Vários militantes socialistas do distrito de Santarém foram eleitos para a Comissão Nacional do PS, durante o recente congresso do partido, que decorreu em Viseu. Para além de Hugo Costa, presidente da Federação Distrital de Santarém, e de Sónia Sanfona, presidente da Associação Nacional de Autarcas do PS, que têm assento nesse órgão por inerência, foram eleitos para a Comissão Nacional: Carlos Nestal (Santarém); Francisco Dinis (Torres Novas); Mafalda Fonseca (Rio Maior); Mara Lagriminha (Coruche); Mário Balsa (Entroncamento); e Nuno Mira (Chamusca). A Comissão Nacional do Partido Socialista é o mais importante órgão entre congressos. No congresso, José Luís Carneiro foi reeleito secretário-geral do PS.

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