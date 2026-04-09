uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Abrantes abre dois novos parques in ...

Abrantes abre dois novos parques infantis e investe mais de 120 mil euros

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Abrantes inaugurou no domingo, 22 de Março, dois novos parques infantis, num investimento global superior a 120 mil euros. Os equipamentos ficam localizados na Avenida Mário Soares, na Chainça, e em Carvalhal, junto à Igreja de Nosso Senhor dos Aflitos, no Parque Vale Verde. O parque infantil da Chainça representa o maior investimento, com um custo de cerca de 100 mil euros suportado pela câmara municipal. O novo espaço lúdico integra vários equipamentos destinados a diferentes faixas etárias, procurando responder às necessidades das famílias e criar melhores condições de usufruto do espaço público. Já o parque infantil de Carvalhal resultou de uma intervenção realizada no âmbito dos contratos interadministrativos, através de uma candidatura apresentada pela junta de freguesia. A obra avançou num trabalho conjunto entre a junta e o município de Abrantes, com uma comparticipação de cerca de 20 mil euros por parte da autarquia.
Com estas inaugurações, o concelho passa a dispor de mais dois espaços dedicados ao lazer e à infância, reforçando a rede de equipamentos de proximidade e a qualidade de vida das populações.

Mais Notícias

    A carregar...