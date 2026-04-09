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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Abrantes investe 1,7 milhões em nov ...

Abrantes investe 1,7 milhões em nova rotunda junto ao hospital

Entrada sul de Abrantes vai ser alvo de uma intervenção de fundo com a construção de uma rotunda de acesso ao Hospital Dr. Manoel Constâncio, numa obra avaliada em 1,7 milhões de euros.

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A Câmara de Abrantes aprovou o projecto para abertura do concurso público da empreitada que prevê a construção de uma rotunda no cruzamento entre a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro e a Avenida Dr. Santana Maia, junto ao Hospital Dr. Manoel Constâncio. O investimento tem um preço base de 1,69 milhões de euros e um prazo de execução de 210 dias. Segundo o presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos, esta não será apenas uma obra rodoviária, mas uma intervenção urbana de maior dimensão. O autarca considera que a empreitada vem responder a problemas antigos naquela entrada da cidade, onde os passeios, o estacionamento, a sinalização e a circulação automóvel têm sido alvo de críticas.
A obra abrange uma área de cerca de 20.500 metros quadrados e inclui a requalificação dos acessos e das bolsas de estacionamento existentes no Largo Eng.º Bioucas. No final, a zona passará a contar com 151 lugares de estacionamento, mais 21 do que os actuais, além de seis lugares destinados a táxis e quatro reservados a pessoas com mobilidade reduzida. A intervenção contempla ainda a renovação das redes de água, esgotos, águas pluviais e iluminação pública, bem como a consolidação das encostas junto à Avenida Francisco Sá Carneiro, através da construção de muros em betão e da instalação futura de redes de protecção para evitar derrocadas.
Para o município, a empreitada terá impacto directo nos acessos ao hospital, mas também ao centro histórico, ao Mercado Municipal, à Loja do Cidadão e à Unidade de Saúde Familiar. Manuel Jorge Valamatos enquadra esta obra numa estratégia mais vasta de reorganização viária da cidade, apontando-a como o primeiro passo para futuras ligações à Escola Dr. Manuel Fernandes e à cidade desportiva. O objectivo da câmara é lançar o concurso público nas próximas semanas e arrancar com a obra ainda durante 2026.

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