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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Azambuja renova protocolo com assoc ...

Azambuja renova protocolo com associação no âmbito do bem-estar animal

Município de Azambuja vai pagar 1.250 euros mensais para associação dar continuidade ao programa de captura, esterilização e devolução de gatos de rua.

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A Câmara de Azambuja renovou o protocolo de cooperação com a Tico & Teco -Associação de Luta e Prevenção Contra o Abandono Animal no âmbito da promoção do bem-estar animal, nomeadamente no que respeita à consolidação do programa Captura, Esterilização e Devolução (CED) de felídeos ao meio de origem. O acto foi formalizado pelo presidente do município, Silvino Lúcio, e pela presidente da associação, Ana Filipa Santos.
Este acordo dá sequência à parceria iniciada entre as duas entidades, em Maio de 2021, uma vez que a autarquia “não dispõe de um gatil nem dos recursos humanos e técnicos necessários para cumprir essa missão”, refere-se em comunicado. A associação, sediada no Cartaxo, vai receber um valor mensal de 1.250 euros para continuar a assegurar a captura, transporte e acompanhamento de gatos silvestres ou assilvestrados, sinalizados pela médica veterinária municipal, bem como a recolocação dos animais no meio natural onde foram capturados. A esterilização, identificação electrónica, desparasitação e vacinação é assumida pela autarquia.
De Março de 2023 a 31 de Janeiro de 2026, a Tico & Teco, no âmbito do protocolo anterior, colaborou na intervenção em 46 colónias de felinos, num total de 284 capturas ao abrigo do programa CED, e no mesmo período garantiu o alojamento de 324 gatos, dos quais 193 eram crias. O novo protocolo tem a duração de um ano, renovável por igual período até três anos.

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