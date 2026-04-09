Bebé nasce em casa com apoio dos bombeiros em Salvaterra de Magos
A intervenção mobilizou meios de emergência pré-hospitalar e contou com acompanhamento médico no transporte para unidade hospitalar.
Um bebé nasceu ao final da tarde de 23 de Março, numa habitação em Salvaterra de Magos, com o apoio dos Bombeiros Voluntários locais, após uma equipa de emergência pré-hospitalar ter sido accionada para uma situação de parto. Segundo a corporação, o alerta foi dado pelas 17h18, tendo os operacionais confirmado, à chegada ao local, que a grávida já se encontrava em trabalho de parto. O nascimento acabou por ocorrer em casa, decorrendo de forma tranquila e em segurança, com assistência da equipa de socorro.
“O parto não registou intercorrências e tanto a mãe como o recém-nascido, chamado Manel, encontram-se bem”, confirmou fonte dos bombeiros de Salvaterra de Magos. Após o nascimento, foi solicitado o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira, que acompanhou o transporte para o Hospital Vila Franca de Xira.