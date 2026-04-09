Bombeiros de Tomar enfrentaram fogo em subestação eléctrica de Castelo do Bode

Bombeiros de Tomar voltaram a demonstrar coragem e eficácia ao controlar um incêndio numa subestação eléctrica em Castelo do Bode, numa operação de elevado risco que, apesar dos danos estruturais, não provocou feridos.

Os Bombeiros do Município de Tomar foram chamados a combater um incêndio num posto de transformação da conhecida Subestação do Zêzere, em Castelo do Bode, na freguesia de São Pedro. O alerta foi dado pelas 5h00 da manhã da segunda-feira, 24 de Março, mobilizando 14 operacionais. Foi necessário criar um perímetro de segurança por parte dos técnicos da EDP, devido à alta voltagem existente no local, só depois puderam os bombeiros avançar para o combate às chamas.

A operação foi realizada com recurso a água e espuma, num contexto de elevada perigosidade. Ainda assim, a intervenção revelou-se bem-sucedida, evitando consequências mais graves. Além dos danos estruturais registados, não há feridos a lamentar. A Guarda Nacional Republicana também esteve no local e tomou conta da ocorrência.