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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Burlas usam nome do canil de Benave ...

Burlas usam nome do canil de Benavente para extorquir donos de animais

Situações relatadas envolvem pedidos urgentes de dinheiro sob falsos pretextos.

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A Câmara Municipal de Benavente alertou para a ocorrência de tentativas de burla levadas a cabo por indivíduos que utilizam indevidamente o nome do Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais de Benavente e de trabalhadores do município. Segundo a autarquia, os burlões contactam proprietários de animais desaparecidos, informando que o animal foi encontrado ferido e que se encontra nas instalações do CRO de Benavente. Sob o pretexto de uma alegada urgência médica, solicitam transferências imediatas de dinheiro para financiar tratamentos ou para permitir a deslocação do animal para outro local, recorrendo a outras informações falsas para persuadir as vítimas.
A câmara municipal esclarece que o CRO de Benavente não solicita, em momento algum, qualquer pagamento, devendo os munícipes considerar como contacto oficial apenas chamadas provenientes do número 968 648 767. A autarquia recomenda ainda que, perante um contacto desta natureza, os cidadãos mantenham a calma, não efectuem qualquer pagamento e reportem de imediato a situação à GNR, para que possa ser apresentada queixa formal.

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