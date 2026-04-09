Burlas usam nome do canil de Benavente para extorquir donos de animais

Situações relatadas envolvem pedidos urgentes de dinheiro sob falsos pretextos.

A Câmara Municipal de Benavente alertou para a ocorrência de tentativas de burla levadas a cabo por indivíduos que utilizam indevidamente o nome do Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais de Benavente e de trabalhadores do município. Segundo a autarquia, os burlões contactam proprietários de animais desaparecidos, informando que o animal foi encontrado ferido e que se encontra nas instalações do CRO de Benavente. Sob o pretexto de uma alegada urgência médica, solicitam transferências imediatas de dinheiro para financiar tratamentos ou para permitir a deslocação do animal para outro local, recorrendo a outras informações falsas para persuadir as vítimas.

A câmara municipal esclarece que o CRO de Benavente não solicita, em momento algum, qualquer pagamento, devendo os munícipes considerar como contacto oficial apenas chamadas provenientes do número 968 648 767. A autarquia recomenda ainda que, perante um contacto desta natureza, os cidadãos mantenham a calma, não efectuem qualquer pagamento e reportem de imediato a situação à GNR, para que possa ser apresentada queixa formal.