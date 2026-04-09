uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Carlos Cupeto apresenta “Inteligênc ...
Carlos Cupeto apresenta “Inteligência do Lugar” na FNAC Colombo
Carlos Cupeto

Carlos Cupeto apresenta “Inteligência do Lugar” na FNAC Colombo

Carlos Cupeto apresentou, em Lisboa, o livro Inteligência do Lugar – do colapso global à vida local, numa sessão que reuniu nomes ligados ao pensamento, à comunicação e à edição.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Carlos Alberto Cupeto apresentou no dia 26 de Março, na FNAC Colombo, em Lisboa, o livro Inteligência do Lugar – do colapso global à vida local, numa sessão promovida pelas Edições Sílabo, que juntou reflexão, pensamento crítico e debate em torno dos desafios do território e do futuro das comunidades. A apresentação contou com a participação de Rui Tavares Guedes, director da revista Visão, com um testemunho de José Roquette, presidente do conselho de administração da Herdade do Esporão, além de intervenções do próprio autor e de Joana Robalo, das Edições Sílabo.
O autor é uma figura bem conhecida dos leitores de O MIRANTE, onde foi cronista durante vários anos. Carlos Alberto Cupeto é geólogo e professor universitário, ligado à Universidade de Évora. A obra apresentada propõe uma reflexão sobre a relação entre o colapso global e a importância da vida local, num tempo em que as respostas de proximidade, a leitura do território e a valorização dos lugares ganham novo peso no debate público.

Carlos Cupeto apresenta “Inteligência do Lugar” na FNAC Colombo

Mais Notícias

    A carregar...