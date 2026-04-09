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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Cartaxo promove workshop para educa ...

Cartaxo promove workshop para educar para a empatia

Cartaxo acolhe a 9 de Abril um workshop dedicado à empatia e à interculturalidade, numa iniciativa que desafia pais, educadores e técnicos a pensar a convivência entre diferentes culturas com base no respeito, na inclusão e no diálogo.

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O auditório municipal da Quinta das Pratas, no Cartaxo, recebe no dia 9 de Abril o workshop “Educar para a Empatia num Mundo Intercultural”, uma iniciativa que pretende colocar em cima da mesa a importância da empatia na construção de relações mais justas, inclusivas e respeitadoras da diversidade cultural. A sessão, orientada por Nuno Pinto Martins, decorre entre as 9h30 e as 13h00 e dirige-se a pais, encarregados de educação e técnicos das áreas social e educativa.
Integrado na Semana da Interculturalidade 2026, promovida pela EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza, o workshop propõe uma reflexão sobre o papel da empatia na convivência entre pessoas de diferentes culturas, incentivando práticas educativas assentes no respeito, na inclusão e no diálogo. O programa está organizado em torno de quatro eixos centrais: o enquadramento conceptual da empatia e a sua relevância nas relações humanas; os contextos em que esta se desenvolve, como a família, a escola e a comunidade; as práticas educativas que promovem o respeito pela diversidade cultural; e os valores e competências considerados essenciais numa sociedade intercultural.
A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal do Cartaxo, pela EAPN Portugal e pelo CLDS 5G Cartaxo para Tod@s, através da Unidade Funcional de Ação Social e Saúde do município. A Semana da Interculturalidade 2026 decorre entre 7 e 14 de Abril e visa afirmar uma sociedade mais justa e equilibrada, em que a diferença e a diversidade sejam reconhecidas como pilares de uma cidadania plena para todos.

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