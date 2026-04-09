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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Circuito de manutenção do Valverde ...

Circuito de manutenção do Valverde em degradação

Espaço em Coruche utilizado para desporto, lazer e convívio da população apresenta sinais de falta de manutenção e perda de qualidade.

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O circuito de manutenção do Valverde, no concelho de Coruche, encontra-se em estado de degradação e necessita de obras de requalificação e manutenção, situação que foi destacada em reunião da câmara municipal. A vereadora Filipa Daniel chamou a atenção para o estado do espaço, sublinhando que se trata de um local importante de encontro para a prática desportiva, lazer e convívio da comunidade, além de representar uma mais-valia para a valorização do território.
Segundo a autarca, é actualmente visível a falta de manutenção generalizada, tanto ao nível dos equipamentos como da envolvente. Alertou ainda que essa situação compromete a segurança dos utilizadores, prejudica a imagem do concelho e desvaloriza um espaço que continua a acolher diversas actividades. Entre as iniciativas realizadas recentemente esteve uma actividade, que assinalou o Dia do Pai, o que, na sua opinião, reforça a necessidade de investir na valorização do local. “É necessário investir na manutenção e requalificação deste equipamento, que tem uma utilização por parte da população”, afirmou.
O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, concordou com a preocupação manifestada e adiantou que já solicitou aos serviços municipais que avaliem possíveis intervenções no espaço. Entre as hipóteses está o corte de eucaliptos e a eventual plantação de outro tipo de árvores, bem como a instalação de novos equipamentos e espaços de desporto. O autarca referiu ainda a possibilidade de ter naquele local um campo de jogos que permita a prática de futebol de sete ou destinado ao desporto colectivo.

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