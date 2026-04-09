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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Conduzia alcoolizado em VFX e causo ...

Conduzia alcoolizado em VFX e causou acidente 

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Um homem de 49 anos, que conduzia embriagado, foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Vila Franca de Xira depois de se envolver num acidente de viação. Segundo a PSP, após o acidente as autoridades procederam à fiscalização do condutor, realizando as diligências no âmbito da fiscalização rodoviária. No decorrer da acção, o indivíduo foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo acusado uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 2,21 g/l, um valor significativamente superior ao limite legal permitido.
Perante o resultado registado, o homem foi detido pelas autoridades policiais e posteriormente notificado para comparecer perante a autoridade judiciária, para a realização do primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação.

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