Conduzia alcoolizado em VFX e causou acidente

Um homem de 49 anos, que conduzia embriagado, foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Vila Franca de Xira depois de se envolver num acidente de viação. Segundo a PSP, após o acidente as autoridades procederam à fiscalização do condutor, realizando as diligências no âmbito da fiscalização rodoviária. No decorrer da acção, o indivíduo foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo acusado uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 2,21 g/l, um valor significativamente superior ao limite legal permitido.

Perante o resultado registado, o homem foi detido pelas autoridades policiais e posteriormente notificado para comparecer perante a autoridade judiciária, para a realização do primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação.