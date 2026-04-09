Detidos por atearem fogo a mobiliário urbano em Alverca

A PSP deteve, em Alverca do Ribatejo, dois jovens de 19 anos suspeitos da prática do crime de dano qualificado em património público. O acto foi registado em vídeo por uma testemunha, que viu os jovens, através da janela, a atear fogo ao lixo sobre o mobiliário urbano. Quando a Polícia chegou ao local, os bombeiros já se encontravam a extinguir as chamas, evitando que estas atingissem as habitações circundantes.

Confrontados com o testemunho e a existência do vídeo, os suspeitos confessaram a autoria do ilícito, alegando tratar-se de uma “brincadeira”. A PSP apreendeu um mini maçarico, utilizado para iniciar o fogo, e dois isqueiros. Os jovens foram detidos e notificados para comparecer no Ministério Público.