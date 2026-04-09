Entroncamento declara guerra aos carros abandonados

Câmara do Entroncamento desencadeou uma operação de remoção de automóveis abandonados no espaço público, que visa libertar estacionamento e melhorar a segurança da cidade.

A Câmara Municipal do Entroncamento iniciou uma operação de remoção de automóveis abandonados em vários arruamentos da cidade, numa medida que pretende melhorar a organização do espaço público e a segurança rodoviária. Segundo a autarquia, já foram retiradas várias viaturas da via pública, encontrando-se outras devidamente sinalizadas e a aguardar o cumprimento dos trâmites legais para posterior remoção. “Estas acções são fundamentais para garantir uma melhor gestão do espaço público, libertar lugares de estacionamento e prevenir riscos para a saúde pública e o ambiente”, refere o município.

Recorde-se que a presença de veículos abandonados ou mal-estacionados na via pública do Entroncamento tem vindo a gerar constrangimentos e várias reclamações por parte dos munícipes. Perante o problema, o anterior executivo aprovou no ano passado o início do procedimento para a elaboração de um regulamento municipal que enquadrava a entrega, remoção e recolha de viaturas abandonadas ou estacionadas de forma indevida ou abusiva.

Com o actual executivo, o tema voltou à agenda, com destaque para a Rua António Lucas, onde se registaram queixas de vários moradores devido aos automóveis deixados durante meses a ocupar lugares de estacionamento e viaturas mal-estacionadas a bloquear acessos a garagens. Para dar resposta à situação, o presidente da câmara, Nelson Cunha, adiantou no mês passado, em reunião camarária, que a autarquia iria avançar com um projecto de reorganização do trânsito e que, durante Março, seria realizada uma operação conjunta de recolha de viaturas sinalizadas como abandonadas.