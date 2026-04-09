“Escola de Super Poderes” em Vila Franca de Xira procurou voluntários

O projecto “Escola de Super Poderes”, uma iniciativa que pretende apoiar crianças e jovens do concelho de Vila Franca de Xira através da partilha de talentos e competências, vai voltar às ruas do concelho. A iniciativa é promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira e desenvolvida pela Associação Juvenil Movimento Transformers, integrando a candidatura LISBOA2030-2023-9 – Up2Sucesso!, programa integrado para a promoção do sucesso escolar, que tem como objectivo gerar impacto positivo nas escolas do concelho. Para isso estiveram abertas, até 15 de Março, as inscrições para voluntários que tenham pretendido integrar o projecto.

A “Escola de Super Poderes” baseia-se num modelo de mentoria voluntária, cientificamente validado quanto ao seu impacto na promoção do sucesso escolar. No âmbito do programa, mentores voluntários partilham um talento ou actividade - como música, desporto, artes ou outras competências - com crianças e jovens em risco de exclusão social ou de insucesso escolar.

As sessões decorrem semanalmente ao longo de um ano, criando um espaço de aprendizagem informal e de desenvolvimento pessoal. Através desta dinâmica, pretende-se estimular a autoestima, a motivação e o envolvimento escolar dos participantes. O projecto promove ainda a consciência e participação social dos jovens através do conceito de “payback”, que consiste em acções de retribuição à comunidade realizadas pelos próprios participantes, aplicando na prática os conhecimentos e valores adquiridos.