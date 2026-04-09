Golegã estreia Festival da Interculturalidade

A Golegã vai celebrar pela primeira vez a diversidade cultural do concelho com um festival pensado para as famílias e para o encontro entre comunidades. A iniciativa realizou-se no sábado, 21 de Março, no Largo da Imaculada Conceição, e junta gastronomia, música, dança e animação num ambiente de convívio e partilha. O primeiro Festival da Interculturalidade nasce com o objectivo de valorizar as diferentes culturas que hoje fazem parte do território e de reforçar os laços entre as famílias residentes no concelho. A organização contou com a colaboração da Fundação Aga Khan e de várias entidades parceiras, numa aposta na promoção da inclusão e do conhecimento mútuo. A data escolhida coincide com a chegada da Primavera e com o Nowruz, celebração tradicional da Ásia Central que assinala o Ano Novo do calendário persa, o que confere um simbolismo especial ao evento. Ao longo da tarde, famílias de diferentes origens deram a conhecer tradições, sabores e expressões culturais dos seus países, através de mostras culturais e gastronómicas representativas das várias comunidades presentes na Golegã. O programa incluiu ainda momentos de música, dança e animação, procurando criar um espaço aberto ao convívio e à descoberta.