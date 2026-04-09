uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Golegã estreia Festival da Intercul ...

Golegã estreia Festival da Interculturalidade

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Golegã vai celebrar pela primeira vez a diversidade cultural do concelho com um festival pensado para as famílias e para o encontro entre comunidades. A iniciativa realizou-se no sábado, 21 de Março, no Largo da Imaculada Conceição, e junta gastronomia, música, dança e animação num ambiente de convívio e partilha. O primeiro Festival da Interculturalidade nasce com o objectivo de valorizar as diferentes culturas que hoje fazem parte do território e de reforçar os laços entre as famílias residentes no concelho. A organização contou com a colaboração da Fundação Aga Khan e de várias entidades parceiras, numa aposta na promoção da inclusão e do conhecimento mútuo. A data escolhida coincide com a chegada da Primavera e com o Nowruz, celebração tradicional da Ásia Central que assinala o Ano Novo do calendário persa, o que confere um simbolismo especial ao evento. Ao longo da tarde, famílias de diferentes origens deram a conhecer tradições, sabores e expressões culturais dos seus países, através de mostras culturais e gastronómicas representativas das várias comunidades presentes na Golegã. O programa incluiu ainda momentos de música, dança e animação, procurando criar um espaço aberto ao convívio e à descoberta.

Mais Notícias

    A carregar...