Homem detido em Alenquer por abuso sexual de duas sobrinhas

Abusos ocorreram em 2017 e foram denunciados na escola por uma das menores. Suspeito está em prisão preventiva.

O Tribunal de Loures decidiu aplicar prisão preventiva ao homem, de 40 anos, detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter abusado sexualmente de duas sobrinhas menores em Alenquer. Os alegados abusos às duas meninas, que na altura tinham 7 e 10 anos de idade, ocorreram em 2017 na casa do suspeito em Alenquer. Segundo a PJ, a investigação teve origem numa comunicação efectuada pela GNR, após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, que ali contou o que tinha acontecido. “Activada a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que dirige a investigação, foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”, refere a PJ.