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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Ladrão de cobre detido a queimar ca ...

Ladrão de cobre detido a queimar cabos junto ao estádio de Alverca

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O plano era queimar cabos alegadamente provenientes de estações de carregamento de veículos eléctricos para extrair o cobre, mas a ideia acabou gorada para um ladrão de Alverca, que não só alertou os bombeiros para o incêndio que causou como acabou detido pela PSP na posse de 12 quilos de cobre.
A ocorrência, segundo a Polícia de Segurança Pública, teve lugar a 24 de Março, depois da autoridade policial ter sido alertada por operacionais dos Bombeiros Voluntários de Alverca para a existência de um foco de incêndio causado por um indivíduo, junto à bancada sul do estádio do Futebol Clube de Alverca. Ao deslocarem-se ao local, os agentes confirmaram a presença de chamas e avistaram um suspeito que, ao aperceber-se da presença policial, fugiu para um canavial nas imediações.
Após diligências policiais, o suspeito viria a ser interceptado quando se encontrava escondido na vegetação. Nas proximidades do foco de incêndio, os agentes detectaram um monte de cablagem de cobre cujo isolamento estava a ser removido através de combustão, método frequentemente utilizado para facilitar a venda do metal. Questionado pelas autoridades, o indivíduo não conseguiu justificar a posse do material, tendo apenas admitido que pretendia vender o cobre. Tendo em conta os seus antecedentes criminais relacionados com outros furtos de metais e a ausência de ocupação profissional conhecida, a PSP procedeu à apreensão dos 12 kg de cobre, por suspeita de proveniência ilícita. O suspeito foi constituído arguido e vai aguardar julgamento em liberdade, com o tribunal a decretar-lhe a medida de coação mais leve prevista na lei, o termo de identidade e residência.

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