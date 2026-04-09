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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Mercado de Páscoa anima Semana Sant ...

Mercado de Páscoa anima Semana Santa no Sardoal

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O município de Sardoal promove nos dias 3 e 4 de Abril o Mercado de Páscoa no Mercado Municipal. A iniciativa vai decorrer entre as 10h00 e as 18h00 em ambos os dias e é organizada em parceria com o CLDS Terra.Pura Sardoal 5G e reúne produtores e artesãos locais, com o objectivo de destacar o que de melhor se faz no concelho de Sardoal. O programa inclui workshops temáticos gratuitos, através de inscrição prévia gratuita. No dia 3 decorre o workshop de Tapete de Flores, com Ana Borges, e no dia 4 o workshop Amêndoas com Amor, com Célia Santos, que permitirá aos participantes confeccionar e decorar amêndoas.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Sardoal também estará presente com a dinamização da “Toca do Coelho”, com actividades dedicadas aos mais novos. A iniciativa está inserida no programa complementar da Semana Santa de Sardoal e pretende celebrar a época pascal, com o objectivo de promover o comércio local e momentos de convívio em família.

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