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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Mithós celebra 14.º aniversário com ...

Mithós celebra 14.º aniversário com caminhada solidária em VFX

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A associação Mithós promove, no dia 12 de Abril, a sua VIII Caminhada Solidária, iniciativa que assinala também o 14.º aniversário da associação, em Vila Franca de Xira. A concentração está marcada para as 9h15, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, com partida prevista para as 10h00. O percurso terá início na Rua António Lúcio Batista, seguindo pela EN10 e Rua Alves Redol até ao Parque Urbano da cidade.
A chegada ao Pavilhão do Cevadeiro está prevista para as 10h30, onde decorrerá uma aula de actividade física. Pelas 11h15 os participantes iniciam o regresso, com final novamente no quartel dos bombeiros. No final da caminhada está prevista a celebração do aniversário da associação, com o tradicional cantar dos parabéns e partilha do bolo.
De acordo com a Mithós , o trajecto foi pensado tendo em conta as condicionantes de mobilidade dos participantes, de forma a permitir uma participação inclusiva. A inscrição tem o custo de 10 euros e inclui um kit composto por t-shirt, mochila, água, barra energética ou peça de fruta e um íman. A Mithós tem como missão valorizar e integrar pessoas com deficiência, promovendo a sua participação plena na sociedade e combatendo todas as formas de discriminação.

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