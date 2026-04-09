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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Moda Azambuja Intergeracional junta ...

Moda Azambuja Intergeracional junta desfiles e música

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A freguesia de Azambuja recebe no dia 10 de Abril a 2.ª edição do Moda Azambuja Intergeracional, um evento que vai juntar moda, gerações e música ao vivo. A iniciativa tem início pelas 16h00 no auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja (CSPA). O programa conta com vários desfiles de moda local e ainda com momentos musicais com Baixinho do Fado, Magic Tones Band e Ora Gaita Música. A iniciativa, que conta com o apoio de entidades locais, pretende reforçar a dinâmica cultural do concelho de Azambuja, com o objectivo de promover o comércio local e a ligação entre diferentes gerações através de uma experiência acessível e próxima do público.

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