Moda Azambuja Intergeracional junta desfiles e música

A freguesia de Azambuja recebe no dia 10 de Abril a 2.ª edição do Moda Azambuja Intergeracional, um evento que vai juntar moda, gerações e música ao vivo. A iniciativa tem início pelas 16h00 no auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja (CSPA). O programa conta com vários desfiles de moda local e ainda com momentos musicais com Baixinho do Fado, Magic Tones Band e Ora Gaita Música. A iniciativa, que conta com o apoio de entidades locais, pretende reforçar a dinâmica cultural do concelho de Azambuja, com o objectivo de promover o comércio local e a ligação entre diferentes gerações através de uma experiência acessível e próxima do público.