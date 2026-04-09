Morte de Andreia Pardal gera onda de pesar em Tomar

A morte de Andreia Pardal deixou a Câmara de Tomar em luto e motivou várias manifestações de pesar, com a autarquia a destacar o profissionalismo, a dedicação e a sensibilidade da trabalhadora da área da museologia, lembrada como uma presença marcante na preservação do património cultural do concelho.

A Câmara de Tomar manifestou publicamente o seu pesar pela morte de Andreia Pardal, trabalhadora do município na área da museologia, recordando-a como uma profissional dedicada e uma pessoa próxima, sensível e profundamente estimada por colegas e pela comunidade. Numa nota divulgada no domingo, 29 de Março, nas redes sociais, a autarquia expressou o seu “mais profundo pesar” pelo falecimento de Andreia Pardal, sublinhando o contributo que deu para a valorização e preservação do património cultural do concelho. Na publicação, o município destaca o seu profissionalismo, dedicação e sentido de responsabilidade, bem como a forma generosa e humana como se relacionava com todos aqueles com quem trabalhava.

A Câmara de Tomar agradece ainda o contributo prestado por Andreia Pardal ao serviço público e à comunidade tomarense, considerando que deixa uma marca de compromisso e dedicação. Na mesma mensagem, apresenta condolências à família, amigos e a todos os que com ela privaram.

Também Hugo Cristóvão, actual vereador e antigo presidente da Câmara de Tomar, reagiu à notícia com uma mensagem de pesar, lembrando Andreia Pardal como “um ser humano bom e uma profissional dedicada” que, durante cerca de uma dúzia de anos, engrandeceu a equipa municipal. Numa publicação emocionada, lamentou a morte prematura, deixando palavras de solidariedade ao marido, à criança, aos pais, restantes familiares e amigos.