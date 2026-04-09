Não tinha documentos e ainda ameaçou polícias em Alverca

Condutor não tinha documentos, recusou-se a efectuar o teste de alcoolemia e ainda injuriou os agentes da autoridade.

Um homem de 44 anos, visivelmente alterado, foi detido pela PSP em Alverca no dia 21 de Março por um crime de desobediência, no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária. Durante a operação, os agentes abordaram uma viatura para inspecção do condutor. Questionado sobre a documentação, o suspeito alegou não a possuir e tentou, de forma deliberada, frustrar a fiscalização, recorrendo a sucessivas chamadas telefónicas. Segundo a PSP, no momento de realizar o teste qualitativo de álcool no sangue, o homem recusou-se reiteradamente a colaborar, mesmo após ter sido alertado de que essa recusa constituía crime de desobediência e implicaria a proibição de conduzir. A situação agravou-se quando o indivíduo começou a proferir injúrias e ameaças contra os polícias. Diante do comportamento de desobediência, insultos e ameaças, os agentes procederam à detenção do condutor. Foi notificado para comparecer perante os tribunais para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.