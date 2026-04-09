Obra no posto da GNR em Coruche perto de atingir um ano de atraso

Câmara de Coruche aguarda compromissos com datas por parte do Ministério da Administração Interna para reinstalação da força de segurança no edifício, que está em fase final de acabamentos.

O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo (PS), reconhece a existência de atrasos na conclusão das obras de requalificação do posto da GNR da vila sede de concelho, apesar de a intervenção se encontrar já numa fase de acabamento. Segundo o autarca, havia a indicação, transmitida anteriormente pelo secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, de que a obra estaria concluída no início do ano, o que permitiria a reinstalação da GNR no edifício requalificado.

“Reconhecemos que existe aqui algum atraso por parte da GNR”, afirmou a O MIRANTE o presidente da Câmara de Coruche, acrescentando que o município tem sido contactado por entidades que necessitam de realizar intervenções complementares, como ligações de infraestruturas e abertura de valas, processos aos quais a autarquia tem dado seguimento. Apesar disso, o município aguarda informação mais concreta e compromissos com prazos para a reinstalação da GNR no posto. “Já pedimos mais informações e, sobretudo, compromissos com datas”, referiu.

Nuno Azevedo indicou ainda que a conclusão da obra depende essencialmente de ligações eléctricas e de comunicações. Ainda assim, defendeu que o fim da empreitada deverá ocorrer “antes” do Verão. A questão assume particular relevância também do ponto de vista logístico e financeiro para a autarquia, que mantém compromissos associados à instalação provisória da GNR.

Recorde-se que a Câmara de Coruche paga 1.200 euros por mês, desde o arranque das obras, pelo arrendamento do edifício onde funcionou o centro de dia, propriedade da Santa Casa da Misericórdia local, para manter a GNR na sede de concelho. Em todo o caso, o Destacamento Territorial da GNR fixou-se em Samora Correia, concelho de Benavente, desde o início dos trabalhos e até os mesmos finalizarem.

Já em Dezembro de 2025, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, tinha apontado a inauguração para o início de 2026, admitindo a existência de “pequenos detalhes de última hora” por resolver. Contudo, esse calendário não se confirmou e, em Abril próximo, completa-se um ano para lá da data prevista de conclusão da obra.