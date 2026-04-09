Parque canino em Azambuja para cães brincarem em segurança

O Pracão, parque canino da freguesia de Azambuja, que fica junto à Escola Boa Vida Canada, foi inaugurado no sábado, 21 de Março. O espaço, pensado para os cães correrem, brincarem e conviverem em segurança, foi criado pela Junta de Azambuja, presidida por André Salema.

A programação incluiu um workshop gratuito de primeiros socorros para animais, uma demonstração prática para aprender a agir em situações de emergência. Este momento conta com a colaboração da Associação Portuguesa de Apoio e Proteção da Floresta (APAPF), que estará presente com uma ambulância animal, partilhando conhecimentos e boas práticas para cuidar melhor dos animais. O Pracão foi construído num terreno com 449 m2 cedidos pelo município de Azambuja, tendo a obra ficado a cargo de trabalhadores da junta de freguesia.