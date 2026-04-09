Piscinas de Torres Novas encerradas por avaria de equipamento

Avaria de equipamento de extracção obrigou ao encerramento do equipamento que foi recentemente alvo de obras de requalificação.

As Piscinas Municipais Fernando Cunha, em Torres Novas, voltam a estar temporariamente encerradas, agora por causa da avaria de um equipamento de extracção de humidade, revelou o presidente do município, José Trincão Marques, na reunião do executivo de 23 de Março. De acordo com o autarca socialista, trata-se de uma máquina instalada há cerca de três anos que já não se encontra na garantia e cuja avaria ainda não foi possível resolver apesar do empenho de vários técnicos da marca.

Reconhecendo que o encerramento temporário prejudica os atletas de competição que utilizam aquelas piscinas para treinar, assim como os que a usam para aprendizagem e manutenção, José Trincão Marques explicou que a infraestrutura não pode funcionar até a avaria ser resolvida porque o “cloro fica suspenso no ar e causa irritação nas vias respiratórias”. Depois de ter estado encerrada para obras de requalificação e ampliação, a piscina municipal esteve encerrada em Dezembro último devido à presença da bactéria legionella.