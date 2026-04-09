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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade PJ encontra na Nazaré bebé de Santa ...

PJ encontra na Nazaré bebé de Santarém desaparecido há 10 dias e retira-o à mãe

Bebé, de apenas dois meses, foi localizado na sexta-feira após 24 horas de diligências da Polícia Judiciária. O bebé acabou por ser retirado à mãe por alegados comportamentos negligentes e está agora à guarda do Tribunal de Família e Menores de Santarém.

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A Polícia Judiciária localizou na Nazaré um bebé de dois meses que estava desaparecido há 10 dias, na sequência de uma denúncia encaminhada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santarém à PSP. A criança tinha sido levada pela mãe depois de esta se ausentar de um estabelecimento oficial de apoio social.
Segundo a PJ, o bebé e a mãe foram encontrados na sexta-feira, após cerca de 24 horas de diligências policiais. A intervenção das autoridades resultou na retirada da criança à progenitora, na sequência da identificação de alegados comportamentos negligentes. Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que estavam em causa situações de incapacidade para assegurar cuidados básicos ao recém-nascido, designadamente ao nível da higiene, alimentação e vestuário, bem como reacções agressivas da mãe que colocariam em risco a segurança da criança. Perante esse cenário, o bebé foi encaminhado para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia, ficando à guarda do Tribunal de Família e Menores de Santarém, com o objectivo de garantir a sua segurança, bem-estar e integridade física.

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