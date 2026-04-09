PSP detém jovem em Vila Franca de Xira por posse de soqueira

A PSP deteve um homem de 17 anos na freguesia de Vila Franca de Xira pelo crime de detenção de arma proibida. Quando patrulhavam as ruas, dia 13 de Março, os policias interceptaram dois rapazes que manifestaram comportamento suspeito e nervosismo perante a presença das autoridades. Questionados sobre a posse de objectos ilícitos, um dos suspeitos admitiu ter em sua posse uma soqueira. Considerando que se trata de uma arma proibida, o jovem foi detido e posteriormente libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira.