Pulseiras dos utentes sem hora de entrada nas urgências do Hospital VFX

Situação tem gerado alguma polémica e há quem acuse a gestão hospitalar de tentar evitar que se saiba com facilidade quanto tempo é que os doentes têm de esperar nas urgências. Administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, entidade que gere o Hospital de Vila Franca de Xira, diz que o problema é provisório.