Roubo com ameaça na Póvoa de Santa Iria investigado pela PSP

A PSP continua a investigar o roubo ocorrido no início do mês de Março na Póvoa de Santa Iria, que começou no interior do supermercado Continente, prolongando-se posteriormente para as imediações do Centro Comercial Serra Nova. Inicialmente surgiram rumores de um roubo de uma carteira a um homem, ocorrido no Centro Comercial Serra Nova, e de outro roubo no Continente. As autoridades confirmaram a O MIRANTE que se tratou apenas de uma única ocorrência, que ainda está a ser investigada, contrariando a ideia de que estariam em causa situações distintas.

“Foi registada apenas uma situação, consubstanciando um crime de roubo mediante ameaça e coacção, denunciado na Esquadra da Póvoa de Santa Iria. Desde então, a PSP, através das suas equipas de investigação criminal, tem vindo a desenvolver as diligências necessárias com vista à identificação dos suspeitos e ao completo esclarecimento dos factos, encontrando-se a investigação em curso”, explica a PSP.

A polícia reforça a importância da adopção de medidas de prevenção por parte da população, sobretudo em zonas comerciais e parques de estacionamento. Entre as recomendações estão evitar distracções com telemóveis ou auscultadores, não exibir objectos de valor em locais públicos e privilegiar áreas iluminadas e com movimento.