Santa Cita sem médico de família e mil utentes entregues a meio dia de teleconsultas

A extensão de saúde de Santa Cita, no concelho de Tomar, está sem médico de família depois da saída da profissional que ali prestava serviço, deixando cerca de mil utentes dependentes de apenas meio dia semanal de teleconsultas, uma resposta considerada manifestamente insuficiente para as necessidades da população. A médica, residente em Lisboa, encontrava-se de licença de maternidade nos últimos meses e, quando era esperado o seu regresso, acabou por rescindir contrato, segundo apurou O MIRANTE. A saída deixou sem acompanhamento directo os utentes da localidade, numa altura em que os cuidados de saúde de proximidade continuam a revelar fragilidades no concelho.

Perante a falta de substituição, o atendimento na extensão de saúde ficou reduzido a meio dia por semana em regime de teleconsulta. O presidente da Junta de Freguesia de Asseiceira, Fernando Ferreira, tem vindo a alertar para o problema e garante ter já contactado a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo para tentar encontrar uma alternativa. Até ao momento não existe qualquer solução concreta que permita colmatar a ausência de médico ou reforçar o período de atendimento. Fernando Ferreira alerta ainda para a situação das extensões de saúde da Asseiceira e da Linhaceira, sublinhando que um dos profissionais está próximo da reforma, o que poderá agravar ainda mais a resposta nos cuidados de saúde primários. A junta de freguesia assegura que vai continuar a pressionar as entidades competentes para que seja encontrada uma solução capaz de responder às necessidades da população local. A falta de médicos de família em várias unidades de saúde de localidades mais isoladas da região do Médio Tejo tem sido um problema constante e de difícil resolução. Alguns municípios apostam na atribuição de incentivos para captar e fixar médicos, mas mesmo assim o problema não tem sido atenuado.