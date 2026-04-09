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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Santarém assinala o Dia Mundial da ...

Santarém assinala o Dia Mundial da Saúde

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O Dia Mundial da Saúde, que se assinala a 7 de Abril, vai ser celebrado em Santarém com a realização de uma sessão pública dedicada à promoção da saúde e bem-estar, que vai decorrer na Casa do Brasil, a partir das 15h00. A iniciativa vai contar com a presença da vereadora com o pelouro da Saúde, Teresa Matias Ferreira, responsável pela abertura da sessão. A moderação estará a cargo da directora da Escola Superior de Saúde de Santarém, Hélia Dias.
O painel de oradores integra especialistas de diversas áreas da saúde, como João Rimas, psiquiatra da Unidade Local de Saúde da Lezíria, Teresa Gil Martins, pediatra no Hospital CUF Santarém e ainda representantes da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Segue-se um momento de debate aberto ao público, antes do encerramento.
As inscrições podem ser efectuadas através do seguinte formulário: https://forms.cloud.microsoft/e/CrmDWJMwMM.

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